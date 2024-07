Rechte Szene

Steve Bannon muss seine Haftstrafe antreten, das hat ein Berufungsgericht entschieden- (dpa/Carolyn Kaster)

Am Vormittag sei Bannon in der Haftanstalt in Danbury im Staat Connecticut in Gewahrsam genommen worden, erklärte ein Sprecher der dortigen Strafvollzugsbehörde. Zuvor war der Chef der rechtspopulistischen Internetseite "Breitbart" mit dem Versuch gescheitert, den Beginn einer viermonatigen Gefängnisstrafe hinauszuzögern. Ein Berufungsgericht lehnte einen entsprechenden Antrag seiner Anwälte ab.

Bannon wurde unter anderem verurteilt, weil er sich weigerte, vor dem Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 auszusagen.

