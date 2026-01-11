Proteste gegen iranisches Regime

Der CDU-Politiker Armin Laschet (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Millionen Menschen hätten ihre Angst verloren, sagte Laschet weiter. Sie forderten überall im Iran das Ende des Terror-Regimes. In dem Land wird seit zweieinhalb Tagen das Internet gesperrt, weswegen Informationen nur spärlich verfügbar sind. Exil- und Menschenrechtsorganisationen berichten von mehr als 100 Toten und 2.600 Verhaftungen bei den Demonstrationen. Gestern Abend gingen erneut zahlreiche Menschen auf die Straße.

In Teheran kam das Parlament zusammen; Abgeordnete drückten mit Slogans gegen die USA ihre Unterstützung für das Regime aus.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.