Bundestagswahl

Extreme Parteien durch Regierungsverantwortung zu entzaubern: Das sei ein riskantes Spiel. In Deutschland sei so ein Experiment ausgeschlossen, sagt Armin Laschet. (picture alliance / Kirchner-Media / David Inderlied)

Man sollte auch nicht andauernd über Koalitionen spekulieren, sagte er dem Nachrichtenportal „ThePioneer“. Der frühere Unions-Kanzlerkandidat appellierte

an CDU und CSU geschlossen aufzutreten. Wenn Parteien zerstritten seien, würden sie definitiv nicht gewählt. Deshalb müsse das schleunigst aufhören. Inhaltlich führte Laschet aus, wer im Vergleich zur Ampel eine Kursänderung wolle, müsse für ein schwarz-gelbes Bündnis eintreten. Mit Union und FDP werde es einen echten Richtungswechsel insbesondere in der Wirtschafts- und in der Migrationspolitik geben. Vor allem CSU-Chef Söder hatte zuletzt immer wieder betont, dass es vor allem eine Koalition mit den Grünen nicht geben werde.

Heute kommt der Bundesvorstand der CDU in Hamburg zu einer Klausurtagung zusammen. Ein Schwerpunkt des zweitägigen Treffens soll die Wirtschaftspolitik sein und der Beschluss eines Papiers mit dem Titel "Agenda 2030" sein.

