US-Schauspielerin

June Lockhart (AP / dpa / LOUIS LANZANO)

Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, starb sie im Alter von 100 Jahren im kalifornischen Santa Monica. Lockhart wurde 1925 als Kind des Schauspielerpaares Gene und Kathleen Lockhart in New York geboren. Fernsehzuschauern dürfte sie vor allem durch die Serie "Lassie" sowie die Science-Fiction-Serie "Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten" bekannt sein. June Lockhart spielte noch bis ins hohe Alter in zahlreichen Produktionen mit.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.