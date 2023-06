Laufzeit von Kernkraftwerk Tihange wird um 10 Jahre verlängert. (pa/Geisler-Fotopress/Dwi Anoraganingrum)

Die belgische Regierung und der Betreiber "Engie" unterzeichneten eine Vereinbarung über eine Laufzeitverlängerung bis mindestens 2035, wie das Unternehmen mitteilte. Dies wurde zudem für den Reaktor Doel 4 in der Nähe von Antwerpen beschlossen. Eigentlich sollten die beiden Meiler im Jahr 2025 abgeschaltet werden. Die Regierung begründet die Entscheidung mit der Energiesicherheit.

Das Kernkraftwerk Tihange liegt etwa 60 Kilometer von Aachen entfernt. Die nordrhein-westfälische Stadt und die Bundesregierung hatten die Regierung in Brüssel in der Vergangenheit mehrfach aufgerufen, das AKW stillzulegen. Grund waren Sicherheitsbedenken: Bei belgischen Reaktoren wurden wiederholt Mängel - etwa in Betonteilen - festgestellt.

