Rechtsextremismus

Karl-Josef Laumann. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Viele Mitglieder, die er kenne, würden dann ebenfalls austreten, sagte Laumann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Eine Zusammenarbeit wäre das Ende der CDU. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Partei, Radtke. In dem Moment, in dem die CDU der AfD die Hand reiche, sei sie kaputt, sagte er. Der Hamburger CDU-Vorsitzende Thering warnte vor "massiven Verwerfungen" in der Partei, sollte es nach den im September anstehenden Landtagswahlen zu einer Zusammenarbeit mit der AfD kommen. Auch er warnte, das wäre der Anfang vom Ende.

Die AfD liegt derzeit in allen ostdeutschen Bundesländern in Umfragen vorn. Teile der CDU problematisieren die Ausgrenzung der AfD und haben in der Vergangenheit schon häufig signalisiert, dass man über andere Umgangsweisen mit der in Teilen rechtsextremen Partei nachdenken müsse.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.