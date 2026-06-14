Rechtsextremismus

Karl-Josef Laumann. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Viele Mitglieder, die er kenne, würden dann ebenfalls austreten, sagte Laumann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Eine Zusammenarbeit wäre das Ende der CDU. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Partei, Radtke. In dem Moment, in dem die CDU der AfD die Hand reiche, sei sie kaputt, sagte er. Der Hamburger CDU-Vorsitzende Thering warnte vor "massiven Verwerfungen" in der Partei, sollte es nach den im September anstehenden Landtagswahlen zu einer Zusammenarbeit mit der AfD kommen. Auch er warnte, das wäre der Anfang vom Ende.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.