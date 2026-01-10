Race-in-Race
Laura Nolte gewinnt EM-Bronze im Mono-Bob bei Weltcuprennen in St. Moritz

Die deutsche Bobfahrerin Laura Nolte hat bei der Europameisterschaft im Mono-Bob Bronze gewonnen. Die Platzierungen wurden beim Weltcuprennen in St. Moritz im sogenannten Race-in-Race-Modus vergeben. Bei dem Rennen landete Nolte auf Platz sechs - was dann zu Bronze in der EM-Wertung führte.

    Die deutsche Bob-Pilotin Laura Nolte in ihrem Rennanzug.
    Bob-Pilotin Laura Nolte (Archivfoto vom 4.1.2025) (David Inderlied / dpa / David Inderlied)
    Siegerin im Weltcuprennen wurde die Australierin Bree Walker, der EM-Titel ging an die zweitplatzierte Schweizerin Melanie Hasler. Nolte, die am Ende 0,85 Sekunden Abstand zu Walker hatte, profitierte nach einem schwachen ersten Lauf von einem Fehler ihrer Teamkollegin Lisa Buckwitz, die zunächst auf EM-Goldkurs lag und im zweiten Durchgang noch auf Platz sieben abrutschte. Nolte arbeitete sich dagegen fünf Plätze vor und behält damit auch ihre Führung in der Mono-Gesamtwertung vor Walker.
    Morgen geht es für Nolte, Buckwitz und ihre Teamkolleginnen im Zweier um den EM-Titel und um Punkte in der Weltcup-Wertung. In der laufenden Saison entschied Olympiasiegerin Nolte bisher jedes Zweier-Rennen für sich.
    Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.