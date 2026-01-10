Race-in-Race

Bob-Pilotin Laura Nolte (Archivfoto vom 4.1.2025) (David Inderlied / dpa / David Inderlied)

Siegerin im Weltcuprennen wurde die Australierin Bree Walker, der EM-Titel ging an die zweitplatzierte Schweizerin Melanie Hasler. Nolte, die am Ende 0,85 Sekunden Abstand zu Walker hatte, profitierte nach einem schwachen ersten Lauf von einem Fehler ihrer Teamkollegin Lisa Buckwitz, die zunächst auf EM-Goldkurs lag und im zweiten Durchgang noch auf Platz sieben abrutschte. Nolte arbeitete sich dagegen fünf Plätze vor und behält damit auch ihre Führung in der Mono-Gesamtwertung vor Walker.

Morgen geht es für Nolte, Buckwitz und ihre Teamkolleginnen im Zweier um den EM-Titel und um Punkte in der Weltcup-Wertung. In der laufenden Saison entschied Olympiasiegerin Nolte bisher jedes Zweier-Rennen für sich.

