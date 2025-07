Wimbledon: Laura Siegemund steht im Achtelfinale. (Alastair Grant / AP / dpa / Alastair Grant)

Siegemund besiegte die US-Amerikanerin Madison Keys in zwei Sätzen 6:3 und 6:3. Sie trifft nun am Sonntag auf die Argentinierin Solana Sierra. Die 37-Jährige - eigentlich Doppelspezialistin - hat erstmals in ihrer Karriere das Achtelfinale in Wimbledon erreicht. Sie sagte im Anschluss, sie sei sehr glücklich.

Siegemund hatte die Australian-Open-Siegerin Keys durch taktisches Spiel besiegt. Mit stetigem Tempowechsel, eingestreuten kurzen Bällen und geblockten Returns brachte sie die US-Amerikanerin immer wieder aus dem Rhythmus.

Nach ihrem Erfolg im Einzel muss Siegemund jetzt drei Wettbewerbe in Wimbledon stemmen, sie spielt auch noch im Doppel und im Mixed.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.