Laura Siegemund aus Deutschland feiert ihren Sieg im Achtelfinale von Wimbledon (Kirsty Wigglesworth / AP / dpa / Kirsty Wigglesworth)

Im Viertelfinale trifft Siegemund auf die Siegerin der Partie zwischen der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und Elise Mertens aus Belgien.

Siegemund tritt in London auch noch im Doppel an. Aus dem Mixed-Wettbewerb zog sie sich zurück, um Kraft für den Einzel-Wettbewerb zu sparen. In ihrer Karriere war Siegemund zuvor nur einmal bei einem Grand-Slam-Turnier ins Viertelfinale eingezogen, und zwar bei den French Open 2020.

