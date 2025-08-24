Zehntausend Gäste erwartet

Zehntausend Gäste werden bis Mitte September erwartet. Den Auftakt in der historischen Brikettfabrik in Domsdorf bildet die Aufführung eines Theaterstücks auf Grundlage von Shakespeares Sonetten. Insgesamt werden an 13 ungewöhnlichen Orten, von alten Industriehallen über Kirchen bis hin zu einem stillgelegten Bergwerk, Kulturprogramme geboten. Das Festival wird von beiden Bundesländern und der Bundesregierung finanziert. In diesem Jahr stehen allerdings 40 Prozent weniger für das Programmbudget zur Verfügung.
Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.