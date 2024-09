West Palm Beach

In der Nähe des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sind nach Angaben seines Wahlkampfteams Schüsse gefallen. (Stephanie Matat / AP / Stephanie Matat)

Nachdem ein Personenschützer des Secret Service die Mündung der Waffe entdeckt und das Feuer eröffnet habe, sei der Mann geflüchtet, teilte das FBI weiter mit. Wenig später wurde er demnach in einem Auto festgenommen. Bei dem Mann soll es sich nach Medienberichten um einen 58-Jährigen aus dem US-Bundesstaat North Carolina handeln. Erst vor zwei Monaten war in Pennsylvania ein Attentat auf Trump verübt worden, bei dem er am Ohr verletzt wurde.

Trump teilte mit, er befinde sich in Sicherheit und es gehe ihm gut. Auf dem Netzwerk "Truth Social" bedankte er sich bei den Mitarbeitern des Secret Service. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin, Vizepräsidentin Harris, erklärte, sie sei zutiefst beunruhigt über den möglichen Mordanschlag und dankbar, dass Trump in Sicherheit sei.

