Laut der UNO konnten bislang keine Hilfslieferungen an die Menschen im Gazastreifen verteilt werden. (Archivbild) (Mohammed Arafat/AP/dpa)

Die Regierung hatte die Blockade am Montag aufgehoben und erstmals seit elf Wochen LKW in das Palästinensergebiet durchgelassen. Die Abriegelung war damit begründet worden, dass die Terrororganisation Hamas die Güter abfange. Wie die Vereinten Nationen mitteilten, hat bislang kein einziges Fahrzeug seine Güter an die notleidende Bevölkerung ausliefern können. Israel lasse nur einen Korridor zu, der nicht sicher sei, hieß es. Der UNO zufolge sind mindestens 500 Lastwagenladungen pro Tag nötig, um die Menschen zu versorgen.

Ministerpräsident Netanjahu erklärte am Abend, man sei zu einer befristeten Waffenruhe im Gazastreifen bereit, um die Rückkehr der dort noch festgehaltenen Geiseln zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.