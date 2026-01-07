Filmkultur Laut Kinoverband 2025 wieder mehr Tickets verkauft
Im vergangenen Jahr haben Deutsche Kinos den Angaben von Branchenverbänden zufolge wieder etwas mehr Tickets verkauft. Insgesamt wurden 2025 laut vorläufigen Zahlen knapp 90 Millionen Karten gelöst, teilten der Hauptverband Deutscher Filmtheater und der Verband Allscreens mit und sprach von einem "soliden Jahr für die deutschen Kinos".
Im Vergleich zu 2024 sei dies ein Besucherplus von 2,2 Prozent. Von rund 1.000 gestarteten Filmen hätten 18 die Marke von einer Million Besuchern geknackt. Mit seiner Westernkomödie "Das Kanu des Manitu" landete Michael "Bully" Herbig demnach den bestbesuchten Kinofilm des Jahres. Die Verbände berufen sich auf Daten des Branchenanalysediensts. Die offiziellen Kinozahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.