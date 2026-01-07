Filmkultur

Laut Kinoverband 2025 wieder mehr Tickets verkauft

Im vergangenen Jahr haben Deutsche Kinos den Angaben von Branchenverbänden zufolge wieder etwas mehr Tickets verkauft. Insgesamt wurden 2025 laut vorläufigen Zahlen knapp 90 Millionen Karten gelöst, teilten der Hauptverband Deutscher Filmtheater und der Verband Allscreens mit und sprach von einem "soliden Jahr für die deutschen Kinos".