Viele Kinder leiden im Gazastreifen unter Mangelernährung. (Jehad Alshrafi/AP/dpa)

Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef teilte mit, im Monat Oktober seien 9.300 Minderjährige wegen schwerer Mangelernährung behandelt worden. Zudem würden mehr Kinder mit Unterernährung geboren. Eine Sprecherin sagte, trotz der Feuerpause zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas würden noch immer zu wenig Lebensmittel in den Gazastreifen geliefert.

Unicef kann nach eigenen Angaben zwar deutlich mehr Hilfen in das Palästinensergebiet bringen als vor der Waffenruhe. Allerdings gebe es Verzögerungen und die Abweisung von Hilfsgütern an den Grenzübergängen. Die Organisation beklagte zudem die Sperrung von Routen und anhaltende Sicherheitsprobleme.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.