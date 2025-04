Ostermarsch in Berlin (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Das teilte das "Netzwerk Friedenskooperative" mit. Im Vergleich zum Vorjahr habe es einen leichten Teilnahme-Zuwachs bei den rund 120 Veranstaltungen gegeben. Allein in Stuttgart seien am Samstag 4.500 Menschen zu einer Demonstration zusammengekommen. Zum Abschluss der fünftägigen Ostermärsche gab es heute unter anderem auch Kundgebungen in Frankfurt am Main und am Fliegerhorst Büchel in der Eifel.

Zentrale Themen waren in diesem Jahr die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die geplante starke Aufrüstung in Deutschland und Europa. So wurde die ab nächstem Jahr geplante Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.