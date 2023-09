Corona

Lauterbach: Deutschland gut vorbereitet - Angepasster Impfstoff ab heute verfügbar

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht Deutschland gut vorbereitet auf eine mögliche neue Corona-Welle. Es gebe eine breite Immunität in der Bevölkerung gegen das Virus, sagte Lauterbach in Berlin. Personen ab 60 Jahren und Risikogruppen sollten sich impfen lassen, am besten auch gleich gegen Influenza.

18.09.2023