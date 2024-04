Gesundheitsversorgung

Lauterbach erwartet flächendeckenden Hausärztemangel

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat vor einem Hausärztemangel in Deutschland gewarnt. In den vergangenen zehn Jahren seien 50.000 Ärzte zu wenig ausgebildet worden, erklärte der SPD-Politiker in der ARD. Diese würden in den nächsten Jahren flächendeckend fehlen.