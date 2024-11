Gesundheit

Antibiotika sollte sparsamer eingesetzt werden (Archivbild). (pa/dpa/Sebastian Gollnow)

Es gebe bereits Resistenzen gegen sehr viele Antibiotika und ihre Zahl nehme schneller zu, als neue Antibiotika entwickelt würden, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Fachkongresses in Berlin. Ohne ein Einlenken könnte es sein, dass normale Infektionskrankheiten bald eine tödliche Gefahr darstellten. Nach Angaben des Ministers sterben schon jetzt jährlich rund 85.000 Menschen an einer Sepsis, weil ihre Infektion nicht ausreichend bekämpft werden konnte.

Auch die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer sinkenden Wirksamkeit von Antibiotika. Besonders gefährlich sind demnach Erreger, die sich in Krankenhäusern ausbreiten.

