"Versagen auf allen Ebenen"

Lauterbach: Gefahr von Hitze wird von Bund, Ländern und Kommunen noch immer stark unterschätzt

Die Hitze und die damit verbundenen Gefahren werden nach den Worten des früheren Bundesgesundheitsministers Lauterbach noch immer stark unterschätzt. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, das gelte für Bund, Länder und Kommunen - man sei auf allen Ebenen nicht ausreichend vorbereitet.