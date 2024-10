Gesundheit

Das Intensiv- und Überwachungsbereich eines Klinikums (picture alliance / dpa / Danny Gohlke)

Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", wenn die Ampel-Koalition all ihre in Arbeit befindlichen Reformen auch umsetzen könne, werde der Beitragssatz stabil bleiben. In dieser Woche hatten Experten ihre Prognose veröffentlicht, wonach die Zusatzbeiträge im kommenden Jahr um 0,8 Prozentpunkte steigen könnten.

Gesundheitssystem "ineffizient"

Lauterbach räumte ein, dass das Gesundheitssystem in Deutschland ineffizient sei. Sein Haus könne sich ein paar Dutzend Krankenkassen weniger gut vorstellen. Mit Blick auf die ebenfalls in dieser Woche verabschiedete Krankenhausreform sagte Lauterbach, mehrere hunderte Kliniken, vor allem in westdeutschen Großstädten, würden nicht mehr so weiterarbeiten können wie bisher. Die Länder müssten das verantwortungsvoll planen, um ein ungesteuertes Krankenhaussterben zu verhindern. Die Neuregelung sieht vor, dass spezialisierte Eingriffe in weniger Kliniken durchgeführt werden und die wirtschaftlichen Risiken sinken sollen.

