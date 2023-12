Schutz vor Covid-19

"Lieber Schnelltest durchführen": Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Covid-19 bleibe gefährlich, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Es handele sich auch nicht um eine Erkältung, die man sich bedenkenlos jede Saison einfangen könne. Vielmehr befalle Corona oft auch die Blutgefäße oder schwäche das Immunsystem und lasse sich daher viel zu häufig nicht komplett auskurieren. Lauterbach rief dazu auf, sich möglichst bald noch impfen zu lassen - am besten gegen Grippe und Covid gleichzeitig". In Bus und Bahn sollten alle "lieber noch mal eine Maske tragen". Außerdem riet der Gesundheitsminister zum Verzicht auf Weihnachtsfeiern in Innenräumen auf. Und wer die Möglichkeit habe, solle auch lieber im Homeoffice bleiben und nicht im Büro arbeiten.

Mit Blick auf ältere kranke Menschen empfahl Lauterbach, vor einem Treffen einen schnellen Corona-Test durchzuführen.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.