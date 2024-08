Bundesgesundheitsminister Lauterbach (picture alliance / dpa / Michael Matthey)

Die Viruserkrankung sei momentan für die Bevölkerung hierzulande keine große Gefahr, erklärte der SPD-Politiker in Berlin. Der Fall in Schweden ändere nichts an dieser Risikoeinschätzung für Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 habe Deutschland den ersten Ausbruch der damaligen Mpox-Variante erfolgreich in den Griff bekommen. Die aktuelle Virus-Variante sei bislang nur in Teilen Zentralafrikas endemisch, erklärte Lauterbach. Als endemisch werden Krankheiten bezeichnet, wenn sie dauerhaft gehäuft in einer begrenzten Region oder einer Population vorkommen.

