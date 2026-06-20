Ein Organspenderausweis (Symbolbild) (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Er hoffe, dass der Bundestag im Herbst einen entsprechenden Beschluss fasse, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. Lauterbach befürwortet die sogenannte Widerspruchslösung, die auch in vielen anderen europäischen Ländern gilt. Danach wären alle Menschen Organspender, die dem zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprechen. Aktuell gilt in Deutschland die sogenannte Zustimmungsregelung. Organe dürfen einer Person nach Eintreten des Hirntodes nur dann entnommen werden, wenn sie dem vor dem Tod ausdrücklich zustimmt oder wenn Angehörige einwilligen. In der Folge werden hierzulande seit Jahren deutlich weniger Organe gespendet als benötigt.

In der kommenden Woche debattiert der Bundestag über das Thema.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.