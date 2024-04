Gesundheitsminister Lauterbach gibt am Rande der Spitzengespräche zur geplanten Krankenhausreform eine Pressekonferenz in seinem Ministerium. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Der SPD-Politiker zeigte sich nach einem Treffen mit Vertretern der Länder, Kommunen und Gesundheitsverbände in Berlin optimistisch, dass das entsprechende Gesetz am 24. April vom Bundeskabinett beschlossen werde. Ab Mai könnten Versicherte per Online-Klinik-Atlas recherchieren, welcher Eingriff in ihrer jeweiligen Region in welcher Klinik wie häufig vorgenommen werde. Informationen über das gesamte Spektrum der Leistungen sortiert nach sogenannten Leistungsgruppen kämen dann im Herbst.

Mehrere Gesundheitsverbände, darunter die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, warnten vor einer dramatischen Versorgungslücke, weil Patienten immer weniger Leistungen an weniger Standorten erhielten. Zudem kritisierten sie, dass überflüssige neue Strukturen geschaffen würden.

