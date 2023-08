E-Rezept und Co.

Lauterbach verspricht "Aufholjagd" bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht die dringende Notwendigkeit, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. In diesem Bereich sei Deutschland ein Entwicklungsland, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Er kündigte an, die Regierung werde noch in diesem Sommer eine "Aufholjagd" starten.

09.08.2023