Geplant ist ein Etat in Höhe von 16,4 Milliarden Euro für das kommende Jahr. Dies bedeutet eine Kürzung gegenüber dem Haushalt des laufenden Jahres um knapp 300 Millionen Euro. Lauterbach verteidigte erneut die geplante Krankenhausreform und die Spezialisierung von Kliniken. Dies sei angesichts der hohen Sterblichkeit in Deutschland ein notwendiger Schritt. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Sorge, verwies hingegen auf die Kritik von Kliniken und Ärzten an der Klinikreform.

Auf der Tagesordnung des Parlaments stehen am Nachmittag noch Beratungen über die Etats der Ressorts Inneres, Forschung, Umwelt sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.