Nach Kritik

In den Zeitungen der Mediengruppe Bayern wies er vor allem den Vorwurf zurück, Kliniken auf dem Land seien durch die Reform in ihrem Bestand gefährdet. Die umstrittene geplante Einteilung von Kliniken in drei verschiedene Versorgungslevel biete "große Möglichkeiten" - besonders in ländlichen Regionen.

Das Reformkonzept Lauterbachs sieht zudem den Aufbau eines neuen Leitsystems für Notrufe und die Einrichtung sogenannter integrierter Notfallzentren an mehr als 400 Krankenhäusern vor.

Gegen die Pläne des SPD-Politikers formiert sich derzeit Widerstand, die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein lassen die Verfassungsmäßigkeit juristisch prüfen. Lauterbach betonte, dass nicht vorgesehen sei, den Ländern die Standortplanung oder die Haushaltsplanung wegzunehmen.

17.03.2023