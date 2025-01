Gesundheitspolitik

Im Gesundheitswesen sind weitere Reformen nötig, meint Gesundheitsminister Karl Lauterbach. (picture alliance / Shotshop / Addictive Stock)

Ohne Änderungen würden die Kosten "erbarmungslos" steigen, sagte der SPD-Politiker dem Portal web.de. Er forderte unter anderem eine bessere Vorbeugemedizin. Diese funktioniere in Deutschland nicht. Es sei viel zu wenig gemacht worden, um Zuckerkrankheit, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden, meinte Lauterbach. Einen positiven Effekt erhofft sich der Minister auch von der elektronischen Patientenakte. Ein Patient könne sich dann per Video mit einem Arzt austauschen, der alle Befunde einsehen könne. Ein Besuch in einer Praxis sei dann nicht mehr nötig. Auch das senke Kosten.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.