Corona-Infektionen

Lauterbach will Forschung zu Long Covid stärker fördern

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Mittel für die Forschung über das Long-Covid-Syndrom aufstocken. Das kündigte Lauterbach nach einem Runden Tisch mit Experten aus Medizin und Forschung an. Er wolle in den anstehenden Haushaltsverhandlungen versuchen, weitere 60 Millionen Euro zu erhalten.

12.09.2023