Gesundheitspolitik

Deutschland gebe so viel wie kein anderes EU-Land für Gesundheit aus, sei bei der Lebenserwartung aber trotzdem nur Durchschnitt, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Es fehle an wirksamer Vorbeugung. Lauterbach kündigte die Einrichtung eines Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin - BIPAM - an. Es soll sich sowohl um die Prävention als auch um Kommunikation und Forschung zu Volkskrankheiten kümmern. Nach Plänen Lauterbachs soll sich das Robert Koch-Institut künftig auf die Abwehr von Infektionskrankheiten konzentrieren.

