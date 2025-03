Politischer Aschermittwoch

Die CSU hält ihren politischen Aschermittwoch wieder in Passau ab. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Er sagte bei der Veranstaltung der CSU in Passau vor dem Hintergrund der finanzpolitischen Einigung zwischen Union und SPD , man habe damit auch ein Signal an die Feinde gesandt. Sollte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine so ausgehen, wie Putin sich das vorstelle, würden sich Millionen Ukrainer auf die Flucht nach Europa machen, sagte Söder weiter.

Lauterbach veräppelt Söder wegen Instagram-Auftritts

CSU-Generalsekretär Huber setzte die Attacken seiner Partei aus dem Wahlkampf gegen politische Mitbewerber fort: Die Grünen seien ein"Auslaufmodell" und Spitzenreiter in Sachen Doppelmoral und Realitätsverweigerung. Huber attackierte auch FDP, Linke und AfD. Den möglichen Koalitionspartner SPD erwähnte er nicht.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach warf CSU-Chef Söder bei der Veranstaltung der SPD in Vilshofen "Pommes-Populismus" vor. Söder zeige auf seinem Instagram-Account fast täglich Fotos von Burgern und Bratwürsten. Die angekündigte Reform der Schuldenbremse aber lobt Lauterbach und betonte, man dürfe jetzt nicht den Fehler machen, der Union vorzuwerfen, dass sie sich bewegt habe.

Bei der Veranstaltung der Grünen in Landshut forderte Parteichef Banaszak vom CDU-Vorsitzenden Merz eine Entschuldigung. Jahrelang habe die Union den Finanzbedarf des Staates in Frage gestellt, jetzt aber habe Merz eine Kehrtwende vollzogen. Merz, so Banaszak weiter, habe entweder "keine Ahnung oder keinen Anstand oder beides".

FDP: "Union bricht Wahlversprechen"

Für die FDP warf Fraktionschef Dürr der Union vor, mit der Entscheidung des gestrigen Abends Wahlversprechen gebrochen zu haben. Angesichts der angespannten Lage in Europa sei eine Verschuldung dramatisch, sagte Dürr in Dingolfing.

Die CDU trifft sich am Abend in Apolda in Thüringen. Parteichef Merz hat seinen Auftritt aber wegen der andauernden Sondierungen mit der SPD über eine neue Bundesregierung abgesagt. Die Linke zelebriert den traditionellen Schlagabtausch in Thyrnau. Am Rand der Veranstaltung der AfD in Osterhofen kam es zu Protesten. Einige Demonstrierende klebten sich auf dem Boden vor der Halle fest.

Die Veranstaltungen zum Politischen Aschermittwoch finden seit jeher in Niederbayern statt. Dort haben sie sich aus einem Viehmarkt in Vilshofen heraus entwickelt.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.