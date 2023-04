Französische Alpen

Frankreichs Innenminister Darmanin teilte mit, es gebe zudem mehrere Verletzte. Der Rettungseinsatz in der Nähe der Stadt Chamonix dauere an. Das Unglück ereignete sich am Armancette-Gletscher unweit des Montblanc-Massivs.

Gestern waren in der Schweiz bei einem Lawinenabgang im Saastal 16 Menschen verschüttet worden. Alle konnten nach Angaben der Polizei gerettet werden. Die Lawine war außerhalb der markierten Pisten auf 4.000 Metern Höhe abgegangen.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.