Sergej Lawrow, Außenminister von Russland. (Archivbild) (Mary Altaffer / AP / dpa / Mary Altaffer)

Außenminister Lawrow sagte auf einer Pressekonferenz am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, beide Vorschläge seien nicht realistisch. Wenn die Ukraine und ihre westlichen Partner auf Kiews Zehn-Punkte-Plan beharrten, werde der Konflikt auf dem Schlachtfeld entschieden. Der Plan sieht unter anderem die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine vor. Als nicht zielführend bewertete Lawrow auch die Vorschläge, mit denen der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, das von Moskau aufgekündigte Abkommen zum Export ukrainischen Getreides wiederbeleben will. Moskau besteht unter anderem auf die Aufhebung von Sanktionen gegen eine russische Bank.

In einer Rede vor der Vollversammlung hatte Lawrow zuvor erneut den Westen beschuldigt, Konflikte anzuheizen und die Welt in feindliche Blöcke spalten zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.