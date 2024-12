Russlands Außenminister Lawrow (Alexander Nemenov/POOL AFP/AP/dpa)

Es sei ein sehr ernster Fehler, wenn man annehme, dass Moskau keine roten Linien habe oder diese immer wieder verschoben würden, sagte Lawrow in einem Gespräch mit dem umstrittenen US-Moderator Carlson. Vielmehr sei Russland bereit, jedes Mittel zu nutzen, damit der Westen nicht erreichen könne, was dort als "strategische Niederlage" Moskaus bezeichnet werde. Die USA und ihre Verbündeten müssten das verstehen, fügte Lawrow hinzu.

Derweil machte der ukrainische Präsident Selenskyj auf das Schicksal tausender Landsleute in russischen Gefängnissen aufmerksam. In seiner täglichen Videobotschaft sagte er, darunter befänden sich auch mindestens sechs Bürgermeister oder Gemeindevorsteher. Viele Gefangene würden gefoltert, manche seien bereits seit 2014 in Haft.

