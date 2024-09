UNO-Vollversammlung

Sergej Lawrow vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (Archivbild). (Mary Altaffer / AP / dpa / Mary Altaffer)

Der Westen wolle Russland besiegen und nutze dafür das - so wörtlich - "illegitime neonazistische Regime in Kiew", sagte Lawrow. Dies sei ein selbstmörderisches Abenteuer. In diesem Zusammenhang erinnerte er an die nuklearen Arsenale der russischen Streitkräfte.

Zugleich wies Lawrow jede Verantwortung Russlands bei Problemen bei der Arbeit verschiedener Organe der Vereinten Nationen, wie etwa im Sicherheitsrat, zurück. Die Schuld dafür liege ausschließlich beim Westen, erklärte er. Zuletzt hatte sich Russland von dem Zukunftspakt der Vereinten Nationen distanziert, der am vergangenen Sonntag eigentlich einstimmig von 193 UN-Mitgliedern hätte angenommen werden sollen.

