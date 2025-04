Marine Le Pen vor ihren Anhängern am Pariser Invalidendom - allerdings sind zur Gegendemonstration mehr Menschen gekommen. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Lp / Olivier Arandel)

Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 15.000 Menschen an einer Kundgebung gegen Rechts und für den Rechtsstaat, zu der unter anderem die französischen Linken sowie die Grünen aufgerufen hatten. Le Pens Partei, der Rassemblement National, hatte eine Veranstaltung mit ebenfalls 15.000 Teilnehmern angemeldet. Laut Polizei kamen jedoch nur wenige Tausend Menschen. Le Pen kündigte weiteren Widerstand gegen ihre Verurteilung an, die sie als politische Entscheidung kritisierte.

Am Montag hatte ein Gericht der Politikerin für fünf Jahre das passive Wahlrecht entzogen. Zuvor galt Le Pen als aussichtsreiche Präsidentschaftskandidatin 2027. Die ebenfalls verhängten Haft- und Geldstrafen sind bis zum Abschluss eines Berufungsverfahrens ausgesetzt. In dem Prozess ging es um fast 4,5 Millionen Euro des EU-Parlaments, die Le Pen als Abgeordnete in Kanäle ihrer Partei umgelenkt haben soll.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.