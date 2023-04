Sterblichkeit des Menschen

„Leben mit dem Tod“ im Humboldt-Forum

Was passiert mit dem Körper und Geist, wenn man stirbt? Eine Ausstellung in Berlin will das erlebbar machen. Sie regt an zur Auseinandersetzung mit dem Wissen und Glauben um dieses Thema, das uns eines Tages alle betrifft.

Klatt, Thomas | 12. April 2023, 09:37 Uhr