Demnach kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland im Laufe ihres Lebens im Schnitt auf rund 52.700 Stunden. In den 27 EU-Ländern sind es dagegen rund 57.300 Stunden, also etwa 4.600 mehr . Nur in Luxemburg wird noch weniger gearbeitet als in Deutschland. Anlass der Studie sind die Diskussionen um Fachkräftemangel, Vier-Tage-Woche und die Erhöhung des Rentenalters.