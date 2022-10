Forscher Jonas Schöley

Lebenserwartung in der Pandemie deutlich zurückgegangen

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es große statistische Einbrüche bei der Lebenserwartung in 29 Industrieländern: in Deutschland um sechs Monate, in Belgien um zwölf, in den USA um 28. Der Studienautor erklärt, was man in diesen Daten lesen kann.

Krauter, Ralf | 18. Oktober 2022, 16:35 Uhr