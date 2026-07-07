Altersforschung

Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden betrug sie 2025 für Frauen 83,6 Jahre und für Männer 79,1 Jahre. Verglichen mit dem Jahr 2022 nahm die Lebenserwartung damit statistisch gesehen um neun Monate bei Frauen und um fast 13 Monate bei Männern zu. Bis 2070 könnte die Lebenserwartung von Frauen nach Berechnungen der Statistiker auf mehr als 90 Jahre steigen. Bei Männern könnten es mehr als 86 sein.
Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.