Altersforschung

Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden beträgt sie für Mädchen, die 2025 geboren wurden, 83,6 Jahre und für Jungen 79,1 Jahre. Verglichen mit dem Jahr 2022 nahm die Lebenserwartung damit statistisch gesehen um neun Monate bei Frauen und um fast 13 Monate bei Männern zu. Bis 2070 könnte die Lebenserwartung von Frauen nach Berechnungen der Statistiker auf mehr als 90 Jahre steigen. Bei Männern könnten es mehr als 86 sein.
Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.