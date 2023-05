In den restlichen Ländern Westeuropas besteht eine höhere Lebenserwartung für ältere Menschen als in Deutschland. (Archivbild) (Imago )

Sie beträgt laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung bei Frauen 83,5 Jahre und bei Männern 78,7 Jahre. Damit belegt Deutschland unter 16 westeuropäischen Ländern den 15. Platz bei den Männern und den 14. bei den Frauen.

Am höchsten ist die Lebenserwartung laut den Zahlen aus dem Jahr 2019 bei den Frauen in Spanien mit 86,2 Jahren und bei den Männern in der Schweiz mit 81,9 Jahren. Die geringere Lebenserwartung in Deutschland begründen die Forscher vor allem mit einer erhöhten Zahl von Todesfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie vermuten, dass es hierzulande Defizite bei der Vorbeugung gibt.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.