Menschen mit Behinderungen befürchten, dass sie wegen der Sparmaßnahmen nach der Wahl nicht mehr gut versorgt werden (Archivbild). (Getty Images / Natee127)

Es gebe Ängste, dass bei ihnen zuerst gespart werde, wenn die Löcher in den öffentlichen Haushalten immer größer würden, sagte die Vorsitzende und frühere Bundesgesundheitsministerin von der SPD, Schmidt, in Berlin. Hinzukomme der eklatante Mangel an Fachkräften bei den Hilfen für Menschen mit Behinderung, der schon heute die Versorgung gefährde. Sie appellierte an die Parteien, nach der Wahl gemeinsam Lösungen zu finden. Nur ein sicheres soziales Netz halte die Gesellschaft zusammen, mahnte Schmidt. Nur wer auch für Menschen mit Behinderung einstehe, stehe glaubhaft für alle Menschen ein, meinte sie.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.