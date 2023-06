Bei Schüssen in Colorado Springs waren Menschen getötet worden. Jetzt ist ein Urteil gefallen (Archivbild). (dpa-news/AP/Thomas Peipert)

Die angeklagte Person muss lebenslang in Haft, nachdem sie sich in fünf Fällen des Mordes und in 46 Fällen des versuchten Mordes schuldig bekannt hatte. Sie identifiziert sich nach Angaben der Verteidigung als nicht-binär, also weder als eindeutig männlich oder weiblich.

Nach Überzeugung der Polizei hatte die Person im vergangenen November den Nachtclub in Colorado Springs unter anderem mit einem Sturmgewehr betreten und das Feuer eröffnet. Das Motiv für den Angriff ist nach wie vor nicht klar.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.