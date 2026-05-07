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Das Gericht sprach den 25-Jährigen auch wegen eines illegalen Autorennens schuldig. Der Mann hatte vor gut einem Jahr mit einem hochmotorisierten Sportwagen im nordhein-westfälischen Remscheid zwei Frauen erfasst, von denen eine starb. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, den Tod von Menschen in Kauf genommen zu haben. Sie verwies auf zahlreiche riskante Fahrmanöver des Angeklagten, die auf Videos dokumentiert seien. Seine Rücksichtslosigkeit sei kein Einzelfall gewesen. Der Angeklagte bestritt einen Tötungsvorsatz. Eine Blutprobe hatte bei ihm einen Alkoholwert von mehr als 1,4 Promille ergeben.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.