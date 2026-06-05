Kriminalität

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Ein Gericht in Nantes ordnete für ihn zudem eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Für den Täter hat das Urteil zunächst keine Folgen, da er derzeit bereits eine Haftstrafe in Deutschland verbüßt. Der heute 55-Jährige war im Jahr 2012 im niedersächsischen Stade wegen der Ermordung von drei Jungen im Alter von acht, neun und 13 Jahren sowie zahlreichen Sexualdelikten an Kindern zu lebenslanger Haft ebenfalls mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Die Fälle hatten damals für Entsetzen gesorgt - auch weil der Täter stets in Kinderheime, Schullandheime oder Zeltlager eingedrungen war. Er trug dabei jeweils eine dunkle Sturmhaube.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.