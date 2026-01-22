Bequemlichkeit und Zeitersparnis lassen viele Menschen auch Lebensmittel online bestellen. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Wie das Handelsforschungsinstitut IFH Köln mitteilte, stieg die Lieferung von Produkten des täglichen Bedarfs im vergangenen Jahr insgesamt um vermutlich mehr als zehn Prozent. Über die Hälfte dieser Online-Erlöse sei dabei auf den Bereich Lebensmittel entfallen. Zu Produkten des täglichen Bedarfs zählen zum Beispiel auch Kosmetik und Tiernahrung. Nach Angaben der Forscher wächst die Branche mehr als doppelt so schnell wie der gesamte Onlinehandel. Einer Umfrage zufolge wurden Bequemlichkeit und Zeitersparnis als wichtigste Vorteile genannt.

