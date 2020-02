Von Erzeugern bis Konsumenten sind Lebensmittel und deren Produktion in Deutschland ein Politikum. In der Debatte wird unter anderem eine preisgünstige und sichere Lebensmittelversorgung in der Bundesrepublik angeführt. Dem steht etwa die Kritik gegenüber, der Lebensmittelmarkt sei unter anderem geprägt von Dumpingpreisen zulasten der Produzenten, Tierleid im Stall und Grundwasserverschmutzung.

Es diskutieren:

Stefanie Awater-Esper , "Top Agrar"

, "Top Agrar" Michael Gassmann , "Die Welt"

, "Die Welt" Julia Löhr , "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Florian Schwinn, Freier Journalist und Buchautor

Aufzeichnung vom Mittwoch, 05.02.2020, im Deutschlandfunk