Auch der letzte Versuch einer Abwendung des Shutdowns ist gescheitert (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Mehmet Eser)

Eigentlich sollten die Hilfen an diesem Samstag auslaufen. Das Landwirtschaftsministerium wurde nun angewiesen, einen Nothilfefonds im Umfang von fünf Milliarden Dollar zu nutzen. Damit soll die Unterstützung im Rahmen des sogenannten Snap-Programms weiter finanziert werden. US-Präsident Trump erklärte in seinem Onlinedienst, er habe die Anwälte angewiesen, so schnell wie möglich eine Klärung herbeizuführen.

In den USA gilt seit vier Wochen eine Haushaltssperre. Hunderttausende Beschäftigte der Bundesbehörden werden wegen des sogenannten Shutdowns seither nicht mehr bezahlt. Mehr als 42 Millionen Menschen in den USA sind auf die Lebensmittelhilfen angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.